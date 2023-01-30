Demokrat Parti'den 'bakanlık ve vekillik' iddiasına yanıt!

Ardı Arkası isimli Youtube kanalında canlı yayına katılan Cemal Enginyurt, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Son dönemde medyada yer alan "Vekillik, bakanlık" iddiaları ile ilgili de konuşan Enginyurt'un açıklamaları şu şekilde:

"'Demokrat Parti'nin genel başkanı ve Demokrat Parti pazarlık pazarda yapılır, her şeyin alınıp satıldığı yerde biz yokuz' diyor. Biz bu Millet İttifakına, 'vekil olalım, bakan olalım' diye katılmadık. Biz bu Millet İttifakı'na Cumhuriyet'le saltanatı yarıştıranların, biz bu Millet İttifakı'na Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyenlerle, Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkanların seçimi olarak bakıyoruz. Biz bu seçimi bir referandum olarak görüyoruz."

"BÖYLE BİR PAZARLIK ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Bu iddialar külliyen yalandır, iftiradır" diyen Enginyurt, şöyle devam etti: "Böyle bir pazarlık asla söz konusu değildir. 77 yıllık Demokrat Parti'ye hakarettir. Çünkü Adnan Menderes idam sehpasına giderken 'Ben kendimi milletime emanet ettim' diyecek kadar onurlu duruş göstermiştir. Demokrat parti böyle bir liderin partisidir. Böyle bir liderin partisinde onun evlatları böyle bir pazarlığa girmez. Neyin pazarlığını yapacağım, 4,5 yıldır vekilim. Kaldır indir, kaldır indir. Yaptığın başka bir şey yok. Saray hazırlıyor kanunları yolluyor Meclis'e. Vekili kim tanıyor? 600 vekili tanıyan mı var? Bunları kendi illerinde bile tanımıyorlar. Dolayısıyla böyle vekillik olsa ne olur olmazsa ne olur? Bunun neyinin pazarlığını yapacaksın."