Hakimden kendisini reddeden kadına kumpas!

Konya'da hakim İsmail E, yeni tanıştığı kadınla buluştuğu restorana kadının başka bir erkek arkadaşı gelince, restoranı terk edip kadının uyuşturucu sattığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Selçuklu'daki bir otelin restoranında arkadaşıyla birlikte üstü aranan S.K., ihbarı hakimin yaptığından şüphelenerek şikayetçi oldu. Sabah'dan Halit Turan'ın haberine göre; S.K. hakimin buluşmadan önce kendisine "Beni ekersen kolluk gönderirim" dediğini belirterek buluşmada hakimin kendisine baktığı dava dosyalarının içeriklerini, kendisinin 'esrar, hint keneviri' kullandığını, aslında bunun suç olmaması gerektiğini, devletin belirli miktarlara izin vermesi gerektiğini anlattığını ileri sürdü.

Olaydan birkaç gün sonra S.K.'ya "Geceniz nasıl geçti" diye mesaj attığı öğrenilen İ. E.'nin 112'ye yaptığı ihbar da "Bu kafedeki şahısların fotoğraflarını istiyorum, görevli arkadaşlar bunun fotoğraflarını bana göndersinler" dediği ortaya çıktı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının durumu bildirdiği Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, hakim İ. E. hakkında soruşturma izni verdi.