Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor
Yardımcı yargı personeli, eşinin görev yaptığı il/ilçede görev yapmak için naklen atanma talebinde bulunduğunda, bu talebi uzun süre Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmamaktadır. Bu husus eşlerin maddi ve manevi yıpranmalarına sebep olmaktadır. Bu yazımızda, eşinin görev yaptığı il veya ilçeye naklen atanma talebinde bulunmuş olup da naklen atanma talebi uzun süre bekletilen yardımcı yargı personelinin mağduriyetine değinilecektir.
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 41. Maddesinde, Ailenin korunması ve çocuk hakları güvence altına alınmıştır. Anayasa'nın 41. Maddesinde "Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar." hükmü yer almıştır. Ailenin korunması ve eşlerin ayrı olmamasına ilişkin muhtelif özel kanunlarda bu husus düzenlenmiştir.
Anayasa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, sosyal ve hukuk devleti olduğu hüküm altına alınmış ise de, maalesef bazı idarelerin yaptığı işlemler hukuk devletinin örselenmesine sebep olmaktadır. Adliye personeli olan ve eşi gerek özel sektörde gerekse de kamu kurumunda çalışanlar, eş durumuna dayalı naklen atanma taleplerinin Adalet Bakanlığı'nca bekletilmesinden dolayı mağduriyet yaşamaktadır.
Eş durumu mazeretine dayalı naklen atanma talebinde bulunan adliye personelinin naklen atanma talebi hakkında çalıştığı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na görüşü sorulur, adalet komisyonu olumlu görüş bildirdiğinde mazerete dayalı naklen atanma gerçekleştiriliyor, komisyon olumsuz görüş bildirdiğinde ilgili personelin atanması imkansız hale gelmektedir. Şayet, eşlerin birisi özel sektörde ise, yanına atanma talebinde bulunulan eşin, atanma talep eden eşin olduğu yerde çalışıp çalışamayacağı ilgili adalet komisyonu tarafından sorgulanmaktadır.
- Eş durumu tayin taleplerinde takvim belirlenmelidir
Adalet Bakanlığı, eş mazeretinden dolayı naklen atanma taleplerinde hassas davranmalıdır. Bu konuda takvim belirlemelidir, kişiler de bu takvime göre nikahlarını yapabilir ve yaşamını da Bakanlığın belirlediği atama takvimine uyumlu olacak şekilde planlar.
- Başvuru süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak çok zor
Öte yandan, adliye personeli dilekçesi hakkında bilgi almak için Bakanlığa ulaşamıyor. hatta ulaşmak için araya insan koymak zorunda kalıyor.
Adalet Bakanlığı, eşinden dolayı mazeret talebinde bulunan personelin mağduriyetine
sebep olan hususları ortadan kaldırmalı, mazeretinin kısa sürede sonuçlanması
için gerekenleri yapmalıdır, bu hususun mağduriyetlere sebep olmaması için mazerete
dayalı naklen atanmalara ilişkin takvim belirlemelidir.
Aşağıda; mazerete dayalı naklen atanma talebinde bulunan adliye personelinin yaşadıkları kısaca özetlenmiş olup, eş durumundan dolayı naklen atanmak isteyen personelin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir.
Mazerete dayalı naklen atanma talebinde bulunan adliye personelinin yaşadıklarının
özeti şu şekildedir: "Eşimle farklı illerde ikamet etmekteyiz. Ben göreve
başladığımda kendisini henüz tanımıyordum bu nedenle ailemin yaşadığı ildeki
adliyeye müracaat ederek sözleşmeli zabıt katibi olarak göreve başladım. Evlendikten
sonra, eşim özel sektörde çalıştığı için mevzuatta görev süresi olarak şart
koşulan bir yılı doldurmasını bekledim ve bu süreçte birbirimizden ayrı yaşamak
zorunda kaldık. Bir yılı doldurmasının ardından naklen atanma talebinde bulundum.
Bu süreçte eşim, kendi işini kurma şansını buldu. Ancak kendi işini kurması
durumunda sigorta prim günleri sıfırlanacak, Bağ-Kur'lu olarak yeniden sigortaları
başlayacak ve bir yıl daha beklemek zorunda kalacaktık. Bu yüzden beni beklemesi
gerekiyordu. Talepte bulunmamın üzerinden uzun zaman geçti ancak bir dönüş sağlayamadık.
Net bir tayin takvimimiz bulunmadığı için ne zaman olacağı konusunda da bir
bilgiye sahip değiliz. İl merkezinde bulunan adliyede görev yapıyorum. Eşimin
bulunduğu şehire naklen atanma talebinde bulundum ama talep ettiğim şehrin gelip
gelmeyeceğini, gelirse hangi adliye olacağını bilmiyorum. Eşim X ilinde bulunan
adliyede görev yapıyor, ben X iline başvuruda bulundum ama o il adliyesinde
görevlendirileceğim net değil, belki o şehirde bulunan başka bir adliyeye görevlendirileceğim,
tüm bunlar çalışma barışımı bozmakta ve hayat standardımın düşmesine sebep olmaktadır.
Öte yandan eşim kendi işinin sahibi olabilecekken benden daha fazla ayrı kalmamak
adına bu hakkından feragat etti (çünkü kendi işini kurmuş olsa sigortalılık
süresi dolmadığından bahisle naklen atanma talebim dikkate alınmayacaktı) ve
karşılıklı olarak mağduriyetimiz daha da arttı. Adalet Bakanlıği personelleri
olarak bu konuya çözüm istiyoruz. Eş durumundan dolayı naklen atanma talebinde
bulunanların unvan ayrımı yapılmaksızın eş durumu mazereti kapsamının genişletilmesini
istiyoruz. Kimse eşinden, çocuklarından, ailesinden uzak, belirsizlik içinde
kalmamalı."
Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp, gerekli düzenlemelerin yapılması dileğiyle.
Çotanak