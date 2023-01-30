Cedi Osman kariyer rekoru kırdı

NBA'e 4 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers'ı 23 sayı farkla mağlup etti.

Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, yaklaşık 22 dakika süre aldığı maçta 29 sayı ile kariyerinin rekorunu egale etti. Maçta yedi 3 sayılık atışının hepsinde isabet sağlayan Cedi Osman, bu alanda ise kariyer rekorunu kırdı.

All-Star'da ilk beşte yer alan Donovan Mitchell, kasık ağrısı nedeniyle üç maç kaçırdıktan sonra Cleveland'a dönüşünde 11 sayı kaydetti.

Cedi Osman, NBA'deki Türk Kültürü Gecesi'nde gösterdiği performans sonrası yaptığı açıklamada, ''Harika bir duyguydu, herkes benimle bu anı paylaşıyordu. Hücumda harika oynadık ve herkes için harika bir maçtı." dedi.

Maçta 15 sayı ile oynayan takım arkadaşı Jarrett Allen ise Cedi Osman'ın performansı hakkında, ''Bütün gece yapması gereken her şeyi yaptı." şeklinde konuştu.

Antetokounmpo'dan 50 sayı

Milwaukee Bucks, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 135-110 yenerken Giannis Antetokounmpo, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Antetokounmpo, yaklaşık 30 dakika oynarken 50 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı. Bucks'ta Jrue Holiday 17, Brook Lopez ise 15 sayı kaydetti.

New Orleans Pelicans'ta ise Jose Alvarado'in 18 sayısı ve Jonas Valanciunas ile Trey Murphy'nin 16'şar sayısı galibiyet için yeterli olmadı.