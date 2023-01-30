Türkiye'nin 61 ilinde kar beklentisi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara, İstanbul ve İzmir için yağış uyarısı yaparken, 61 il için de kar alarmı verdi.
Kış, Türkiye'ye yeni geldi...
Ocak ayının son günlerinde ülke genelinde kış sezonuna keskin bir geçiş yapıldı.
Hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçerken, bazı illerde kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahmin raporlarını yayınladı.
3 büyükşehire yağış
Buna göre; Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için yağış bekleniyor.
Günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 8, İstanbul'da 7, İzmir'de 14 derece civarında olacak.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek.
61 ile kar yağacak
Hafta boyunca kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklentisi oluştu.
İşte merakla beklenen kar yağışının görülebileceği 61 il;
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak.
30 Ocak Pazartesi günü
Ege, Akdeniz ve Marmara'nın belirli bölgeleri dışında yurdun tamamında kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü İstanbul'da yağış beklenmezken sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşecek.
31 Ocak Salı günü
Sıcaklıkların 2 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da yağış bekleniyor. Ankara'da kar yağışı beklenirken İzmir'de de gündüz 12 derece gece 3 derece olacak.
1 Şubat Çarşamba günü
Sıcaklıklar birçok bölgede düşecek, Erzurum ve çevresi yoğun kar yağışı altına olacak.
2 Şubat Perşembe günü
Meteoroloji tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde;
Sıcaklıklar birkaç derece yükselse de yurt genelinde yağışlı hava devam edecek.
3 Şubat Cuma günü
Marmara, Ege ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde yağmur, geriye kalan tüm bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız