EYT'de 10 günlük süreye dikkat!

Ayrıntıların belli olmasıyla birlikte, emekliliğe hak kazanacak olan kişiler "EYT'li olup aynı iş yerinde çalışabilir miyim?" sorusuna yanıt arıyor. Taslağa göre, emekli olup çalışmaya devam edilenlere de sosyal güvenlik destek primi indirimi de bir defalık uygulanacak. Peki, EYT'li olup aynı iş yerinde çalışma şartı nedir?

EYT düzenlemesine ilişkin taslak metinde, emekli olup da aynı iş yerinde çalışmak isteyenlerle ile emekli olup başka işte çalışmak isteyenlere yönelik önemli bir madde yer aldı.

Metinde, EYT kapsamında emekli olanların 10 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı. Bu süreye geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere indirim uygulanmayacak.

Ayrıca, emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlardan başka iş yerine geçenler de bu indirimden ikinci kez yararlanamayacak. Yani 10 günlük süri içinde aynı iş yerinde çalışan başka iş yerine geçerse indirim söz konusu olmayacak.

Bu düzenlemeyle işverenlerin deneyimli elemanlarını EYT nedeniyle yitirmesine engel olunmak istendiği belirtiliyor.