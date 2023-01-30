Bakan Kasapoğlu: Öğrencilerimiz için kamp süreci çok kıymetli olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 7. Tematik Kış Kampları kapsamında düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'nın açılış programına katıldı.

Kurtuluş Savaşı Müzesi'ndeki (I. TBMM Binası) programda konuşan Kasapoğlu, "İlk meclisimizdeyiz. Özellikle çok güçlü bir ilhama, manaya sahip mekandayız. Bu kürsü, bu oturduğunuz mekanlar, sıralar, her biri yaşayan tarih. Bu anlamda inanıyorum ki kampınızın başlangıcı ve sizlerin bu anlamdaki heyecanı açısından ayrı bir değer" diye konuştu.

"Bu salon çok farklı kültürleri, anlamları bünyesinde barındırdı" diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Kurucu mecliste farklı gruplardan, farklı etnik kökenlerden temsilciler vardı. Her birinin ortak ideali ay yıldızımızın altında bağımsız bir şekilde yaşamaktı. Bu meclisin göreve başladığı süreçteki zorlukları, yaşananları, o işgal sürecini hepimiz okuduk, öğrendik. Bu mekandaki temsilcilerin, işgalcilere karşı yiğit haykırışını hep birlikte takip ettik. Bu binada inşa edilen güçlü devleti hep birlikte yaşıyoruz. Bu çatı altında vatan için bu ülkenin, milletin bekası için çok büyük fedakarlıklar gerçekleştirildi. Sadece bu millet için değil, bu meclis dünyadaki tüm mazlumlar için bir ilham kaynağı. Bu kampımızın açılışını buradan başlatalım istedik. Geleceğin diplomatlarını, hukukçularını, kamu yöneticilerini bu meclisin içeriğini özümseyecek bir ruhla, manayla donatalım istedik. Bu ruh, bu mana, bugünlerimiz ve yarınlarımız için bizler için en büyük güçtür. Bu anlamlı mekanda sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek isterim."

"Bugün başlayan kamplar 3 Şubat'ta sona erecek"

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarının, dünyanın en güçlü yurt altyapına sahip olduğuna işaret ederek, "Bu güç sadece sayı, teknik altyapı, donanım olarak değil, aynı zamanda bu birlikteliklerle, eğitimiyle, spor çalışmalarıyla birer yaşam alanı olarak güçlü bir altyapı. Yurtlarımızda pek çok spor etkinlikleri var. Farklı alanlarda uzmanları sizlerle bir araya getiriyoruz. Müzik, sanat odaklı farklı çalışmalarımız... Bugün de gelenekselleştirdiğimiz tematik kamplarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. 7. kamp yılındayız. Bugün 15 farklı ilimizde, 15 ayrı temada bir heyecan söz konusu. Bugün başlayan kamplar, 3 Şubat'ta sona erecek. Her biriniz farklı illerden bu salonu doldurdunuz. Kamplarınıza birbirinden değerli isimler katılacak, fikir terakkisinde bulunacaksınız. Bu sömestr sürecini hem bilgilenerek hem de eğlenerek dolu dolu değerlendireceksiniz" ifadelerini kullandı.

Arkeoloji, gastronomi, tarih ve medeniyet, kış sporları, akıllı tarım ve çevre, dijital iletişim, diplomat akademi, ekonomi, gönül coğrafyası, gönüllülük, güzel sanatlar, mühendislik, psikoloji, edebiyat ile felsefe olmak üzere 15 farklı temada kış kamplarının gerçekleştirileceğinin bilgisini veren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler bugün diplomasi kampı için buradasınız. Hepinizin diplomasiye, uluslararası ilişkilere ilgi duyduğunuzu biliyoruz. İnanıyorum ki bu buluşma sizler için çok kıymetli olacak. Aynı zamanda pek çok faaliyete katılacaksınız. Ülkemizin diplomasideki gücünü hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin bu anlamdaki gücünü artıran siyaset anlayışımız var. En son Rusya-Ukrayna sürecinde Türkiye'nin gücünü, misyonunu tüm dünya hayranlıkla takip etti. Orta Doğu politikamız, Doğu Akdeniz Mavi Vatan çalışmalarımız, Afrika açılımımız ve tabii ki Avrupa'daki diplomasimiz. Bunların her biri, bu kamp boyunca derin bir şekilde konuşacağınız, bilgileneceğiniz konular."

Diplomasinin hayatın birçok alanını etkileyen bir güç unsuru olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bu nedenle güçlü Türkiye vizyonumuzun ayrılmaz parçasının iyi yetişmiş insan kaynağı ve özellikle diplomasideki temsilcilerimizle sağlanacağına inanıyoruz. Rusya-Ukrayna sürecinden az önce bahsettim. Tahıl koridorunun açılma sürecinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği liderlik, insani yardım çalışmaları, bunların her biri Türkiye'nin öncü olduğu, mührünü vurduğu konular. Hamdolsun Türkiye yüzyılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında, her geçen gün gücünü artıran ve tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği, takdir ettiği ülkeyiz" şeklinde konuştu.

"2022'de 6 binden fazla uluslararası madalya kazandık"

Sporun tabana yayılması noktasında yapılan çalışmalar ve milli sporcuların artan başarılarına değinen Bakan Kasapoğlu, "Pek çok branşta artık ülkemizin spor ülkesi olma noktasındaki markasını belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki süreçte bu çıtamızı daha yukarıya taşıyacağız. Önceden Türkiye'nin temsilci dahi gönderemediği branşlar vardı. Türkiye'nin iddiası olan spor branşları bir elin parmaklarını geçmezdi. 2022'de Türkiye 51 farklı branşta 6 binden fazla uluslararası madalya kazandı. Bu, Türkiye'nin spordaki çıtasının ne kadar yükseldiğinin en yakın örneğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, spor diplomasisinin de önemini vurgulayarak, "Spor diplomasisinde de her geçen gün gücümüzü, ağırlığımızı artırıyoruz. Uluslararası kurumlarla, kuruluşlarla ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Son yıllarda 40'tan fazla ülkeyle spor temalı çok ciddi mutabakatlar imzaladık. Türkiye, bir spor turizmi ülkesi. Önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığımız gibi aynı zamanda spor konferanslarına da ev sahipliği yaptık. Geçen yıl 17. Spordan Sorumlu Avrupa Bakanlar Toplantısı'nı Türkiye'de gerçekleştirdik, 45'ten fazla ülke katıldı. Türkiye'nin spor diplomasisindeki kararlılığını göstermesi açısından önemli bir aşamaydı" şeklinde görüş belirtti.

Gençlerden mutlaka spor yapmalarını isteyen Kasapoğlu, konuşmasının ardından Diplomat Akademi Kampı'na katılan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.