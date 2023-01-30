Kadrolu öğretmenler mazeret tayininde mağdur

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2023 yılı ocak ayı kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı. Aile birliği, sağlık özrü, can güvenliği sebebiyle mazeret tayinine başvuran kadrolu öğretmenlerin çoğu yetersiz kontenjan sebebiyle özür illerine yerleşemedi.

Kadroya geçmek için zaten senelerdir bekleyen kadrolu öğretmenler bu mazeret tayininde de aile birliğini sağlayamazlarsa her biri en az 4 sene ailesinden ayrı kalmış olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da esas alınan aile birliğinin sağlanması açısından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmenlere il ve ilçe emri verilmesi gerekmektedir. İl ve ilçe emriyle öğretmenlerin mağdureti giderilecek özür illerine ve aynı il içindekiler de özür ilçelerine yerleştirileceklerdir.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 2.döneminin başlamasına çok az kaldığı için il ve ilçe emri kararının ivedilikle verilmesi gerekmektedir. İl ve ilçe emri birçok ailenin birliğini sağlamakla kalmayacak, birçok çocuğun da yüzünü güldürecektir. 2023 genel seçim öncesi bu mağduriyetin giderilmesi herkes adına olumlu sonuçlar doğuracaktır.

İl-İlçe Emri Bekleyen Öğretmenler