ÖTV muafiyetli araç dolandırıcılığı: 1,6 milyon liralık vurgun

Amasya'da yaşayan Bahattin İ., 9 Ocak'ta, ÖTV muafiyetli araç satın almak için araç filosuna ait internet sitesinin sahibine 400 bin lira yolladı. Sonrasında kişiye ulaşamayan Bahattin İ., durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Düzce ve Şanlıurfa'da da aynı yöntem ile dolandırıcılık yapıldığını belirledi.

Şüphelilerin; araç filo bayilerini taklit ederek internet sitesi kurduğu, yabancı uyruklu kişilerin ismi ile çıkarılmış mobil hatlar üzerinden irtibata geçtiği ve sahte ÖTV muafiyetli araç satış sözleşmesi düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Kimlikleri saptanan ve ülke genelinde toplam 1 milyon 585 bin liralık vurgun yaptığı belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için Amasya merkez olmak üzere İstanbul ve Kayseri'de operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda Tufan Eray A., Hüseyin E., İrem T., Habip T. ve Raif Uğur T. gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 8 telefon, 18 SIM kart, 12 SIM kart kutusu, 11 USB bellek, 25 banka kartı, yaklaşık 11 bin euro, 10 ziynet eşyası, 42 uyuşturucu hap niteliği taşıyan madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.