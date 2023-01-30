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İşlediği cinayeti küçük kızının üstüne attı

Bursa'da, yüksek sesle müzik dinleme kavgasında Zeki Özezen'i (30) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kıral Dalkıran'ın (34) 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Suçu o tarihte 14 yaşında olan kızının üstüne atan babanın müebbet hapsi, kızının ise 'suçu üstlenmek'ten 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 15:31, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 15:32
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İşlediği cinayeti küçük kızının üstüne attı


Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2021 yılının Mayıs ayında Zeki Özezen, yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı sesi kısması için uyardı.

İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabancayla vurularak ağır yaralanan Özezen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan Kıral Dalkıran ise polis ekiplerince yakalandı.

Dalkıran, ifadesinde Zeki Özezen'i kızı Ç.D.'nin vurduğunu söyledi. Gözaltına alınan Ç.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası Kıral Dalkıran ise serbest bırakıldı.

Olaydan 4 gün sonra yeniden gözaltına alınan Kıral Dalkıran tutuklanırken, kızı Ç.D. ise serbest bırakılarak annesine teslim edildi. Ç.D.'nin, cezaevindeyken Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na mektup yazdığı ortaya çıktı.

"SUÇU ÜSTLENMEMİ İSTEDİLER"

Ç.D., mektubunda, "Zeki Özezen'i ben değil, babam öldürdü. Yaşım küçük olduğu için az ceza alacağımı söyleyip suçu üstlenmemi istediler. Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söylediler. Kabul ettim. Ben suçlu değilim" dedi. Mektubun ardından Ç.D.'nin serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı belirtildi.

MAHKEMEDE YİNE 'KIZIM VURDU' DEDİ

Savcının soruşturmayı tamamlamasının ardından hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Kıral Dalkıran, duruşmadaki ifadesinde, "Olay anında evimin önünde müzik dinliyordum. Zeki, müziğin sesini kısmamı istedi. Ben de sesini kıstım. Sonra markete gittim. Geri döndüğümde kızım Ç.D.'nin silahla Zeki'yi vurduğunu öğrendim. Ben vurmadım. Suçsuzum" dedi.

Tanıklar ise olay sonrası Dalkıran'ın elinde tabanca gördüklerini söyledi.

Yargılanmasına devam edilen Kıral Dalkıran, ilk duruşmada verdiği ifadesini tekrarlayarak suçsuz olduğunu savundu. Bilirkişi raporuna göre, maktule yönelik atışlar incelendiğinde silahın kullanılmasının ustalık gerektirdiğini belirten müşteki avukatı, bu nedenle Ç.D.'nin olayı gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Bazı tanıkların olayı gerçekleştiren kişinin Kıral Dalkıran olduğunu gördüklerine yönelik beyanlarını da hatırlatan avukat, Ç.D.'nin, ailesinin baskısıyla suçu üstlendiğini ancak tutuklandıktan sonra cezaevinden mektup yazarak suçu babasının işlediğini beyan ettiğini hatırlattı ve bu nedenle Kıral Dalkıran'ın indirim hükümleri uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin hurdacı olduğunu ve atış konusunda ustalığının olmadığını belirtti.

SAVCI HEM BABA HEM DE KIZI İÇİN CEZA İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Kıral Dalkıran'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ve hakkında tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Dalkıran'ın '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın kızı Ç.D.'nin ise 'suçu üstlenmek'ten 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözü sorulan Kıral Dalkıran, suçlamaların asılsız olduğunu, tanık beyanlarının tümünün çelişkili olduğunu öne sürerek, "Atılı suçu işlemedim. Beraatimi ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum" dedi.

?Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Kıral Dalkıran'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı erteledi.

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