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Yeni Evim kampanyasında oturum amaçlı talepler öne çıkıyor

Emlakjet tarafından gerçekleştirilen ankette Yeni Evim kampanyası kapsamında konut talebinde bulunanların yüzde 78'inin "oturum", yüzde 22'sinin ise "yatırım" amaçlı daire aradığı görüldü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 16:33, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 16:36
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Yeni Evim kampanyasında oturum amaçlı talepler öne çıkıyor

Emlakjet, yüksek ilgi gören Yeni Evim kampanyasında konut taleplerinin yüzde 78'inin oturum amaçlı olduğunu bildirdi.

Emlakjet'ten yapılan açıklamada, 2022 Aralık verileri ve Yeni Evim Kampanyası'na ilişkin öne çıkan trendler paylaşıldı.

Buna göre, 2022'de Türkiye genelinde konut satışları 1 milyon 485 bin 622 adet olurken, ipotekli satış oranı yüzde 11'de kaldı, ilk el satışlar ise yüzde 38 oldu.

Aralıkta Türkiye genelinde satılık konut fiyatları önceki aya göre ortalama yüzde 6, kiralık fiyatlar ise yüzde 8 arttı. Son bir yılda satılık fiyatlardaki en yüksek artış Bursa'da, kiralıklarda ise Antalya'da gerçekleşti.

Toplam konut aramaları içinde kiralık aramaların oranı aralıkta düşerek yüzde 32 oldu. Kullanıcıların yüzde 68'i satılık konut aradı. Geçen ay ilçelere göre kiralık ve satılık konut aramalarında başı Bursa Osmangazi çekerken, onu Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri izledi.

- Yeni Evim konut kampanyasına yüksek ilgi

Emlakjet'in ocak ayına özel gerçekleştirdiği araştırma dosyasında satılık konut arayışı ve Yeni Evim konut kampanyası trendleri değerlendirildi.

Platform kullanıcılarına yöneltilen sorular doğrultusunda satılık konut arayışında yatırım ya da oturum için tercihleri sıralamasında "oturum için" seçeneği yüzde 78 ile ilk sırada çıkarken, "yatırım" şıkkı yüzde 22'de kaldı. Katılımcıların yüzde 63'ü kampanyadan yararlanmayı düşündüğünü bildirdi.

Yüksek ilginin olduğu Yeni Evim kampanyasından yararlanmak isteyenlerin yüzde 64'ünün şartları karşıladığı, yüzde 36'sının ise şartları karşılayamadığı görüldü.

- "Konut aramalarında bir günde yüzde 426 artış görüldü"

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, 4 Ocak'ta yeni konut paketlerinin açıklanmasının ardından satılık konut arama trendinin bir günde yüzde 426 arttığını, kendi portallarında da benzer şekilde bir yükseliş yaşandığını bildirdi.

Ocak ayına özel gerçekleştirdikleri yeni kampanyaya yönelik ankette kullanıcıların yüzde 63'ünün açıklanan kampanya ile ilgilendiklerini gördüklerini kaydeden İdikat, Yeni Evim programının konut satışlarına canlılık getireceğini öngördüklerini vurguladı.

- "Konut alım gücünü kolaylaştıracak"

Emlakjet Prestige Plus üyesi DR. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Durbaba ise yeni konut paketinin emlak sektörüne hareket katacağını ve konut alım gücünü kolaylaştıracağını bildirdi.

Durbaba, "Bununla birlikte, talep artışı nedeniyle satılık konut fiyatlarında da artış gözlemlenebilir. Konut satışlarında en büyük dezavantaj yüksek faiz oranlarıydı. Bu kampanya konut satışında kanayan yaraya merhem oldu. Ayrıca satılık konut arayışında olup yeni açıklanan konut paketinden yararlanmak üzere bize başvuran çoğu kişinin yeni açıklanan paket için koşulları sağladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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