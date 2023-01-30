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İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama

İçişleri Bakanlığı, güvenlik uyarısı kapsamında dönem dönem Türkiye'ye iletilen istihbari bilgilerin titizlikle incelendiğini bildirerek, "dost bir ülkeden de daha önce gelen ve bu ülkenin güvenlik uyarısında adı geçen şahısların gözaltına alındığını, aramalarda silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmadığını, ancak soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü" duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2023 23:40, Son Güncelleme : 30 Ocak 2023 23:56
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İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemlerde İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan meşum eylemlerden sonra, olası provokasyonlara karşı tüm değerlendirmelerin yapıldığı ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, DEAŞ ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin söz konusu menfur olayları gerekçe göstererek pek çok ülkede eylem arayışında olduğuna yönelik bilgilerin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkur ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir. Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

- Terör örgütlerine yönelik operasyonlar

Açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği vurgulanarak, 2022'de DEAŞ terör örgütüne yönelik 1042 operasyon gerçekleştirildiği ve 1981 kişinin gözaltına alındığı, Ocak 2023'te ise 60 operasyon düzenlendiği ve 95 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

PKK/PYD terör örgütüne yönelik geçen yıl 130 bin 981'i kırsalda, 3 bin 732'si şehirlerde olmak üzere düzenlenen 134 bin 713 operasyonda 8 bin 410 gözaltı işlemi yapıldığı, bu yılın ocak ayında ise 8 bin 781'i kırsalda, 259'u şehirlerde 9 bin 40 operasyon düzenlendiği ve 378 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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