31 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
31 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "Dijital Türkiye 2023" 2. Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, KKTC'de temaslarda bulunacak.
(Lefkoşa)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycan'da Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek.
(Bakü)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/15.00/11.00/10.45/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, 2022 yılına ilişkin turizm ve dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki Bakan daha sonra Antalya Diplomasi Forumu ile Macar Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilecek panelde konuşma yapacak.
(Budapeşte)
2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Japonya'da temaslarda bulunacak, Başbakan Kişida Fumio ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Tokyo)
3- ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore'de görüşmeler yapacak.
(Seul)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Seyri Antep Gençlik Kampı Açılış Programı'na ve Gastronomi Kampı'na katılacak.
(Gaziantep/10.00/10.30)
2- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası başlayacak; Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçları yapılacak.
(Antalya/17.00/İstanbul/20.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci hafta maçlarında K Grubu'nda Galatasaray Nef, Yunanistan'ın AEK ekibini konuk edecek; Bahçeşehir Koleji, J Grubu'nda Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibiyle karşılaşacak.
(İstanbul/20.00/Vilnius/20.30)
5- Basketbol 7Days Avrupa Kupası B Grubu 13. hafta mücadelesinde Türk Telekom, Polonya'nın Slask Wroclaw ekibini konuk edecek.
(Ankara/20.00)
6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 12. haftasında B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibiyle, A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Mersin/19.00/Prag/21.00)
7- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşacak.
(Belgrad/21.00)
8- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nın Sekizli Final kura çekimi, THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
(Ankara/11.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız