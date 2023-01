Tarım Kredi et arzını artırıyor: ESK 4 kat ürün verecek

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Et ve Süt Kurumu'nun uygun fiyatlı ürünlerini yaygınlaştırmak için kolları sıvadı. 250 mağazasında sattığı ESK ürünlerini 1000 mağazaya çıkartacak Tarım Kredi Kooperatif marketleri böylece pahalı et ürünlerinin de önüne geçmeyi hedefliyor.

ESK KOOPERATİFE 4 KAT ÜRÜN VERECEK



Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kooperatif marketlerinde Et ve Süt Kurumunun verdiği etleri sattıklarını, şimdiye kadar 250 markette bu satışı gerçekleştirdiklerini, diğer ürünlerde olduğu gibi ette de uygun ürünleri tüketiciye sunacaklarını belirterek, "Yaptığımız görüşmelerle, et satışı yaptığımız market sayısını 250'den 1000 markete çıkarma kararı aldık. Et ve Süt Kurumu, hem yeni tarzda ürün verecek, hem de bugüne oranla 4 kat daha fazla ürün verecek. Böylece ESK'nın ürünlerini sattığımız market sayısı artacak, tüketici bu ürünleri daha fazla bulabilecek. ESK'nın ürünleri dışında sair et ürünleri de olacak. Marketlerimizde piyasanın yarı fiyatına satılan ESK ürünleri tüketiciyle buluşacak" dedi.

17 ŞEHİRDE MARKET SAYISI ARTACAK



Aydın, yıl ortasında 3 bin noktada tüketiciyle buluşacaklarını söyledi. Birkaç gün önce 17 şehir için duyuruya çıktıklarını belirterek "Şu anda 2 katı büyüklükte marketimiz bulunuyor. Bu anlamda 1500 market sayısına ulaştık. Ayrıca 1600 kooperatifin içinde, 400 tane de ayrı satış noktası var. Tarım girdisi satarken, market ürünlerinin satıldığı noktalar da var. Bakkalların içinde raf alanları kurduk. Bunları da eklediğimizde şubat ayı sonuna kadar 2 bin 750 noktada ürünlerimiz satılıyor olacak. Yıl ortasında da tüm satış noktası sayımız 3 bini bulacak" dedi.

YAĞDA ÖNLEM ALINDI



Zaman zaman fiyat algısı ile ilgili araştırma yaptırdıklarını söyleyen Aydın, "Büyük çoğunluk çok pahalı bulmuyor. Gençler orta yaşa göre bizden biraz daha memnun" dedi. Türkiye'de her kesimin Tarım Kredi marketlerinden alışveriş yaptığını da söyleyen Aydın, TK markasının yanı sıra bir Anadolu markasıyla 200 kadar ürünü daha satışa sunduklarını söyledi. Yağ konusunda da harekete geçtiklerini, bu yıl 234 bin ton çekirdek aldıklarını, piyasada fahiş fiyatın, ihtiyacın üzerindeki arzla önlenreceğini ifade etti.

600 ÜRÜNÜMÜZ PİYASADAN UCUZ



Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, marketlerde 1400 kadar ürün bulunduğunu, bunlardan en az 600 kadarında piyasanın en ucuz fiyatıyla satış yaptıklarını söyledi. Aydın "Yüzde 1,5 ile yüzde 25 arasında değişen oranda daha ucuzuz diğer marketlere göre. Bu ucuzluk tabii sadece bizde olmuyor. Biz indirim yaptığımızda diğer marketler de fiyatlarını ona göre düzenliyor. Biz piyasayı yönetelim iddiasında değiliz ama biz ucuz sattığımızda rakiplerimiz de ona göre fiyatlama yapıyor ama sattığımız 1400 üründe fiyatları biz belirliyoruz diyebilirim. Örneğin UHT sütte şu anda en uygun biziz" şeklinde konuştu.



PERAKENDEDE FİYAT BELİRLEYİCİ OLDUK



Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli "Biz sattığımız 1400 üründe fiyat belirliyoruz diyebilirim. Fakat zaman zaman yüksek fiyat eleştirileri alıyoruz. Bu amaçla internet sitemizde ürünün özellikleriyle fiyatını veriyoruz" açıklamasında bulundu.

İbrahim Acar