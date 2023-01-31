Liste çalışması başladı: Ağır toplar bakanlık için vekil yapılmayacak

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Ak Parti yönetimi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili adayı gösterilecek isimler üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Cumhur başkanı Recep Tayyip Erdoğan hazırlanacak yeni milletvekili listesi için 'Kılı kırk yaran bir çalışma yürütüleceği' mesajını verdi.

Ak Parti'de kadın ve genç milletvekili sayısı artacak. Doğu ve Güneydoğu listeleri için ayrı bir çalışma yürütülecek.

Erdoğan'ın seçim sonrası oluşturacağı kabineyi de dikkate alarak Meclis'teki sandalye sayısını azaltmayacak şekilde planlama yaptığı ifade ediliyor.