'Ev'lere şenlik piyasa! Düşük faiz almak isteyene yüksek fiyat

Vergi kaçırmak için düşük değer gösterenlere Yeni Evim fırsatçıları eklendi. Şimdi de 0,69 faizle ev almak isteyenlere rayiçten daha yüksek fiyat çıkarıyorlar.

DÜŞÜK FAİZE YÜKSEK TARİFE

Türkiye genelinde konut fiyatları bir yılda üçe katladı. Özellikle İstanbul'da ev sahibi olmak zorlaştı. Hükümet, orta gelirli ev alsın diye düşük faizle konut kampanyası başlattı. Ne var ki açgözlüler onu da fırsata çevirdi.

Bazı küçük müteahhitler tarifeli satışa geçti. Şayet şartlarınız devletin açıkladığı kampanyaya uymuyorsa evin fiyatı 3.5 Milyon TL. Eğer şartlarınız uyuyor ve eve 0,69'dan kredi çıkıyorsa fiyat 4.5 Milyon liraya fırlıyor.

HANGİ MALİYETİNİZ ARTTI?

Fiyat artışlarında maliyeti bahane eden, satışta ise vergi kaçırmak için düşük rakam gösteren fırsatçılar, hiçbir maliyet artışı olmadığı halde Yeni Evim'i de istismar etti.

Kampanyanın açıklandığı tarihten bu yana fiyatlarda ciddi artışlar gözlendiğini belirten emlakçı Suzan Demir "Markalı konutlarda evin fiyatı belli, aylar öncesinden açıklıyorlar. Ancak küçük müteahhitler daireye kredi çıkarsa fiyatları şişiriyor. Bu da fiyatı artırıyor ve vatandaşın almasını zorlaştırıyor" dedi.

KAAN ZENGİNLİ