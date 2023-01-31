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Kargo bilgilerini çalarak 500 kişiden 1 milyon liralık vurgun

Türkiye genelinde birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak göndererek dolandıran hacker çetesi üyelerinin, kurdukları sistemden elde ettikleri verilerden farklı bir dolandırıcılık yöntemi daha tespit edildi. Şüphelilerin, sanal ortamda, internet üzerinden kargo takip numaralarını elde ederek yine saha elemanları aracılığıyla bu kargoları sipariş veren kişilere ulaşmadan teslim aldığı ve satarak paraya çevirdiği ortaya çıktı. Konya polisinin yaptığı çalışma sonrasında 20 ilde düzenlenen Kar-Tel Operasyonuyla 500 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkan 13 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2'si kargo çalışanı olmak üzere 10 kişi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 08:30, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 08:24
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Kargo bilgilerini çalarak 500 kişiden 1 milyon liralık vurgun

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak gönderen hacker çetesi üyelerinin, linklere tıklayanlardan elde ettiği bilgilerle 14 bin 200 kişiyi dolandırdığını belirledi. Operasyonda şüphelilerin 9 bin kişinin de kredi kartı bilgilerine ulaştığı belirlendi. Konya polisinin yaptığı çalışma sonrasında 5 ilde düzenlenen operasyonla çetenin 22 yaşındaki lideri ile birlikte 15 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden çete liderinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Dolandırıcılık yaptıkları sistem ile operatör sistemine sızmışlar

Siber Polisin geçtiğimiz günlerde düzenlediği 'Richie Rich' operasyonu sonrası çete lideri Ramazan Ç.'nin kullandığı sistem üzerinde yaptığı inceleme sonrası, çetenin bir operatör şirketinin mobil uygulamasına sızdığı ve elde ettikleri bilgilerle uygulama üzerinden vatandaşların verdiği siparişlerin kargo kodlarına ulaştığı belirlendi. Polis, Ramazan Ç.'nin elde ettiği kodları gönderdiği çetenin koordinatörünün, kargo sahibi ile iletişime geçerek kendilerini kargo görevlisi olarak tanıttığı ve vatandaşların güvenini kazandıktan sonra, kargodaki ürünün içeriğini öğrendiğini belirledi. Çete üyeleri, daha sonra kargoların gideceği adresteki vatandaşa ulaşıp onlara gelen SMS kodunu ele geçirerek, kargonun gideceği adrese vatandaştan önce giderek SMS kodu ile kargoları şirket çalışanlarından teslim aldı. Çetenin saha görevlilerinin ise teslim aldıkları kargolardan elde ettikleri cep telefonu, kablosuz kulaklık, tablet bilgisayar, notebook gibi maddi değeri yüksek elektronik cihazları, çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturdukları sahte hesaplar üzerinden veya e-ticaret sitelerinden satarak nakit paraya çevirdikleri anlaşıldı.

Şüphelilerden 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Konya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Konya merkezli 20 ilde düzenlediği Kar-Tel Operasyonunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 2'si özel kargo firması çalışanı olduğu öğrenilen 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 16 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 15 adet kredi kartı, 30 adet sim kart, 1 adet sahte kimlik, 1 adet ruhsatsız silah ve mağdurlara ait 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Mağdurlara ait cep telefonları polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

"Elde edilen nakit parayı da çete liderinin hesabına aktararak parayı aklamışlar"

Operasyon hakkında bilgi veren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bengü Emre, "Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının ortaklaşa yürütmüş olduğu dosya dahilinde Richie Rich operasyonundan elde edilen verilerden aynı zamanda bu şüphelilerin, farklı bir dolandırıcılık işlemi yaptığını tespit ettik. Bu yöntemle de insanların sanal ortamda, internet üzerinden kargo takip numaralarını elde ederek yine saha elemanları aracılığıyla bu kargoları sipariş veren kişilere ulaşmadan, saha elemanları tarafından elde edildiği belirlendi. Bunlarında genelde dijital maddeler yada telefon, laptop para olarak pahalı ürünleri seçerek bir an önce satışı yapıldıktan sonra, elde edilen nakit parayı da çete liderinin hesabına aktarılarak paranın aklandığı anlaşıldı" dedi.

Şüpheli şahısların dolandırıcılık olayını anlatan polis memuru Bengü Emre,

"Şüpheliler, kargo numarasını ele geçirdikten sonra sanki kargo şirketinden arıyor gibi kargoyu teslim alacak kişinin bilgilerini ele geçirerek teslim alacak kişiyi arayarak 'size teslim edilecek kargonun adres bilgisinde sıkıntı var, siz göndereceğimiz onay kodlarını bize gönderdiğinizde size ürününüz teslim edilecektir' diyerek bilgi veriyorlar. Sipariş veren kişi de kargo şirketinden arandığını düşündüğü için kargo takip numarasını karşı tarafa iletiyor. Aslında bu esnada ikinci kez onay verilmiş oluyor. Bu verilen onaylar sayesinde de 'Richie Rich' operasyonundaki veriler sayesinde mağdurların iletişim bilgileri de ele geçirilmiş olduğu için ikinci onay kodunda teslim edilecek kişi bilgilerini de değiştiriliyor. Daha sonra saha elemanlarını kargoyu teslim alabilecek konuma getiriyorlar" şeklinde konuştu.

Şırnak'tan kargo teslim almışlar

Kargo şirketi tarafından şüpheli şekilde aranan vatandaşlara uyarılarda bulunan Emre, "Vatandaşlarımız internetten sipariş verdiklerinde arayan numaralardaki kişilere 'biz size tekrar dönüş yapacağız' diyerek telefonu kapatıp kargo şirketlerini arayarak bu konuyu kesinlikle kendilerini güvenceye almalarında fayda olacaktır. Bu çalışmayı yaparken kargo şirketlerinden de kendilerine saha elemanları seçmişlerdi. Kargo çalışanları sayesinde de kargo numaralarını sorgulamışlar. Özellikle para olarak değer tutabilecek ürünleri takibini alarak ve gerekiyorsa örnek veriyorum saha elemanlarının Şırnak'tan kargoyu teslim almaya gittiği tespit edildi" diye konuştu.

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