Bakan Soylu duyurdu: Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 241 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 37'incisi Antalya'da gerçekleştirilen, 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 187 hedefin 181'inin gözaltına alındığını bildirdi. 37'incisi Antalya, 38'si Erzincan, 39'uncusu Isparta ve 40'ıncısı Ordu'da gerçekleştirilen operasyonda 260 şüpheliden, 241i'nin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde düzenlenen narkotik operasyonuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında; operasyonun Antalya'da 37'incisini, 38'incisini Erzincan'da, 39'uncusunu Isparta'da, 40'ıncısını ise Ordu'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antalya'daki operasyonun 5 aylık planlı bir operasyon olduğunun altını çizen Bakan Soylu, " Antalya'da bin 321 polis ve jandarmamız, 24 dedektör köpeğimiz hava araçlarımız ve tüm ekip ve unsurlarımızla birlikte bu operasyon 06.00 da başladı. Aynı şekilde bahsettiğimiz Erzincan, Isparta ve Ordu'da başladı. 4 ilde operasyonlar başarılı şekilde tamamlandı. Antalya'da 187'hedefin 181'i yakalandı, gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcısı, imalat iştirak edenler olarak 5 aydır projeli olarak takip ediliyordu. Sürekli sahadayız. Yakalamalarımız uzun süreli projeli takiplerle gerçekleştiriliyor. Projeli takiplerin diğer yakalamalardan farkı takip ve soruşturma, izleme bir çeteyi çökertmek, uyuşturucu satış ağını çökertmektir" diye konuştu.

"Örnek Mücadele"

Kökünü Kurutma Operasyo'nun ülkenin her noktasında devam edeceğini ifade eden Bakan Soylu, " Aziz milletimizin şunu bilmesini isteriz. Avrupa ve Amerika'da uyuşturucuya karşı pes etmişler. Eroin kullanımı için şırıngayı bedava verirken Avrupa'nın bir çok ülkesinde şu kadar uyuşturucu kullanmak ve satılabilmeyi kendileri salık verirken Türkiye bu konuda amansız ve dünyaya örnek bir mücadele sürdürmektedir. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Türk polis ve jandarma teşkilatı Mehmetçiklerimiz sınırdaki kahramanlarımız, başsavcılıklarımız bütün birimler hükümetimizin ortaya koyduğu irade ile birlikte amansız ve uyuşturucunun kökünü kurutmak için büyük bir mücadele vermektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları çizdiği vizyon apaçık ortadadır. Biz büyük milletiz çocuklarımızı gençlerimizi uyuşturucudan kurtarmak devletimizin asli sorumluluğudur. Biz bu sorumluluğu yerine getirmek için dünyaya uyuşturucu ile nasıl mücadele edebileceğini kökünün nasıl kurutabileceğini göstermek için bu mücadeleye baş koyduk. Allah bizi milletimize mahçup etmesin" dedi.

Bakan Soylu, 4 ildeki 260 şüpheliden 241'inin, 37,38,39 ve 40'ıncı Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alındığını bildirdi.