Kocaeli'de fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi öldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 09:14, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 10:38
Çerkeşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrika içerisinde 2 kişi baygın bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ve AFAD ekipleri, fabrikada inceleme gerçekleştirdi.
Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız