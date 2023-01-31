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Özel okulda kayıt bilmecesi: Tercihe bağlı giderler zorunlu tutuldu

İzmir'de bir özel okul, iddiaya göre gelecek yıl için kayıt yaptırmak isteyen velilerden sözleşmede yer almayan ve velinin tercihine bırakılan yemek ücreti ve genel gider katkı payını zorunlu tuttu. İstenilen ücretin kanun dışı olduğunu belirten veliler hukuki yollara başvururken, "Yaklaşık 50 bin TL olan yıllık okul ücreti, yasal olmayan ilave ücretlerle 100 bin liraları buluyor, bu parayı ödemezsek kayıtların yenilenmeyeceği söyleniyor. Öğrencinin öğlen yemeği için yaklaşık 200 lira ücret isteniyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 09:30, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 10:27
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Özel okulda kayıt bilmecesi: Tercihe bağlı giderler zorunlu tutuldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir özel okul, iddiaya göre velilerden sözleşmede yer almayan ve velinin tercihine bırakılan yemek ücreti ve genel gider katkı payını zorunlu tuttu. Ocak ayı içerisinde okula giderek erken kayıt indiriminden faydalanmak isteyen veliler, belirlenen ücret karşısında şoke oldu. Milli Eğitim Bakanlığının azami yüzde 65 oranında zammı kabul ettiği eğitim ücretinin dışında yasal olmayan ilave ücretler çıkartıldığını ifade eden veliler, sözleşmede yer almayan ve velinin tercihine bırakılan yemek ücreti ve genel gider katkı payını ödemeyeceklerini söyledi. Okul yönetimi, bu kez de ücretin tamamı ödenmediği takdirde kaydın yenilenmeyeceğini iletti. Okul, sadece eğitim giderini okulun hesabına aktaran velilere ücretin eksik ödendiğini ifade ederek parayı geri gönderdi. Aynı zamanda avukat olan bir veli, bunun üzerine hukuki süreci başlattı. Mağdur veliler, geçen yıl 11 bin TL olan yemek ücretinin bu yıl 30 bin TL'ye çıkartıldığını, bir öğrencinin öğle yemeğinin yaklaşık 200 TL'ye denk geldiğini, ayrıca 10 bin TL'lik bir genel gider katkı payı ücretinin de istendiğini ifade etti.

"İsteğe bağlı kalemler zorunlu tutuldu"

Aynı zamanda veli olan Avukat Cengiz Serttaş, "Çocuğumuzun okul kaydını yenilemek için okula gittik. Okul yönetimi bize bir fiyat çıkarttı ancak bu fiyat geçen seneye göre oldukça yüksek bir bedeldi. Yemek bedelinin üzerine yüzde 300'e yakın bir zam uygulanmış, yine geçen sene sözleşmemizde olmayan genel gider katılım payı adı altında bir bedel eklemişlerdi. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı yüzde 65'lik zammın dışında bir bedel ödemek istemediğimizi, fahiş zam yaptıkları bedellerin veliler için tercihe bağlı olduğunu belirttik. Bakanlığın açıkladığı yüzde 65'lik zammın dışında bedel almaları ve bunu zorunlu tutmaları yasal değil. Okul yetkilileri, sistemin buna izin vermediğini ve eğitim bedeli dışında yemek giderleri ile genel gider katılım payı bedellerini ödediğimiz takdirde kaydı yenileyeceklerini söyledi. Özellikle zincir okulların sistemleri tek bir merkeze bağlı olduğu için bu bedelleri ödemediğimiz zaman sistemin kayıt yenilemeye izin vermediğini belirttiler. Biz de sadece okulun eğitim bedelini okulun hesabına gönderdik ancak okulun merkezinden bu tutarın eksik olduğu ifade edilerek bir gün sonra parayı hesabımıza geri gönderdiler" dedi.

Tevdii mahali tayini davası açtı

Yaklaşık 300'e yakın veli ile bir araya geldiklerini ve okula dilekçe yolladıklarını kaydeden Serttaş, "Ocak ayında ödeme yapıldığı zaman özel okullar bir takım indirimler yapar. Biz bu indirimlerden yararlanmak için ocak ayında ödeme yapmıştık ancak para iade edilince geri gelen bedeller üzerinden Sulh Hukuk Mahkemesinde tespit davası açtım. Alacaklının temerrüdüne dayanarak karşı tarafın alacaklı olduğu halde kabul etmediğini belirtip ödeme yerinin mahkeme vasıtasıyla belirlenmesi talebinde bulundum. Ancak veliler benim gibi tevdii mahali tayini davası açmadan özel okulun istediği tüm bedeli ödeyebilir, kayıt yaptırdıktan sonra tüketici hakem heyetine başvurarak fazladan ödedikleri parayı iade talep edebilir. Oradan da olumsuz bir sonuç çıkarsa veliler, ara bulucuya giderek bu paranın iadesini talep edebilir ve daha sonra dava yoluna gidebilirler. Sebepsiz zenginleşme veya gabin davası açıp iade talep edebilirler" bilgisini verdi.

"Eğitimcilerle para konuşmak istemiyoruz"

Mağdur velilerden Aslı Nisanoğlu da yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "Evladımızın eğitimini üstlenen eğitimcilerle para konuşmak istemiyoruz ancak buna mecbur bırakılıyoruz. 'Bize bu kadar zam yapıyorsunuz, peki bunun karşılığında öğretmenlerinize zam yapıyor musunuz?' dediğimde cevap almadım. Biz bu fiyatları sırtlanacaksak bunun karşılığını hem kaliteli yemeklerle hem de kaliteli bir eğitimle almalıyız. Geçen sene isteğe bağlı kalemler arasında yer alan yemek ücreti, bu sene zorunlu tutulmuş. Sözleşmemizde de yemeğin isteğe bağlı olduğu yazıyor. Ancak isteğe bağlı olan kalemleri ödemediğimizde kaydı yenilemeyeceklerini söylüyorlar. Eğitim ücretini yüzde 65 zammı ekleyerek ödedik ama bize bu parayı geri gönderdiler. Ortada kanun dışı bir durum var. Sözleşmenin çok açık olduğunu, isteğe bağlı kalemleri ödemek zorunda olmadığımızı söylediğimizde sistemin buna izin vermediği cevabını aldık. Bize resmi bir belge de vermiyorlar. Bu konuşulanlar hep sözlü olarak belirtiliyor. Hiçbir okul velilere yazılı belge vermiyor. Veliler ve okullar savaş halinde. Veliler kanıt toplamaya çalışıyor, onlar bize kanıt vermemeye çalışıyor. Hakkımızı hukuki olarak aramak zorunda kaldık. Bizim rahatsız olduğumuz en önemli nokta kandırılıyor olmamız. Bizim itirazımız, bu sebepsiz zenginleşmeye."

"200 liraya öğlen yemeği"

Veli Murat Erbaş ise "Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl azami zam olarak yüzde 65'i kabul ediyor. Ancak okul yönetimi bizden eğitim bedeli olan bu yüzde 65'lik zam oranının dışında yemek harcamaları ve altını dolduramadıkları genel gider harcamalarının ücretini istiyor. Ortaya çıkan fiyat, bir önceki senenin çok üstünde bir fiyat oluyor. Sadece yüzde 65 zamlı eğitim bedelini ödeyip kaydımızı yenilemek istediğimiz zaman sadece eğitim bedeli ile kayıt yenilemeyeceklerini söylüyorlar. Yemek bedeli adı altında yüzde 300'e varan bir zam yapılıyor. Yemeğin dışında genel gider ücretini de ödememizi istiyorlar. Yönetmelikte de yemek ve genel gider ücretleri veli isteğine bağlıdır. Bunu belirttiğimiz zaman da kayıt yapamayacaklarını söyleyip bizi geri gönderiyorlar. Geçen sene 11 bin TL olan yemek bedeli, bu yıl 30 bin TL seviyesine yükselmiş. Yani bir öğrencinin yemek ücreti günlük 150-200 lirayı bulacak. Ortaokul öğrencisinin günde 200 lira civarında yemek yemeyeceği malum ama özel okullar veli isteğine bağlı olan bu ödemeyi velilere dayatıyor. Okula dilekçe verdik ve gelecek cevabı bekliyoruz. Süreci hukuken de takip ediyoruz. Ortada bir kanun var ve bu kanuna uymayan özel okullar var. Kanunun yaptırımı belli. Yargıya ilave bir yük olmadan bu meselenin çözümü Milli Bakanlığının inisiyatifinde olmalı diye düşünüyoruz" sözlerine yer verdi.

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