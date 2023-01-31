Bahçeli: Hepsine birden meydan okuyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİMİZİ HERKES BİLMELİ''

''MHP'ye kement takmak hiçbir alçağın harcı değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının müteahhitlerinin zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi herkes bilmelidir. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın MHP içinde milletin olmadığı hiçbir hedefi kabul etmez etmeyecektir. MHP aslını inkar etmez etmeyecektir.

''AÇIK HESAP 14 MAYIS'TA SANDIKTA GÖRÜLECEK''

Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden davamızın iffetine çamur atmaya kalkışan ahmaklara asalaklara arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa gök girsin kızıl çıksın. Hepsine birden meydan okuyorum. Etrafımızda dolaşanları görüyoruz. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara her şey haram olsun. Damarımıza basanlarla kurumsal kimliğimize organize şekilde saldırı yapanlarla hesaplaşacağız, gözlerinin içine baka baka hukukun imkanlarını sonuna kadar kullanarak layık oldukları akıbetle buluşturacağız.

''HENÜZ YENİ BAŞLIYORUZ, ALAYINIZI BİRDEN ÇILGINA DÖNDÜRECEĞİZ''

Kiralık anket şirketleri Amasya'ya baktınız mı? Amasya'nın şahlanışını izlediniz mi? Henüz yeni başlıyoruz alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. Aziz milletim sıra sende, yetki sende ruhsat sende. Zillet ittifakını sandığa gömmek için aziz milletim sıra sende. Cumhur İttifakı sefil gayelere müsaade etmeyecektir.

''SAYIN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI ANAYASAYA UYGUNDUR''

Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı bal gibi buz gibi anayasaya uygundur, ahlaken ve hukuken de meşrudur.''