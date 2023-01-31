Kamuya olan borçların yapılandırılması teklifi Komisyonda
Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 11:35, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 11:35
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş sunum yapıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız