Valilikten Habur Sınır Kapısı'nda çekilen görüntülere soruşturma
Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 'Habur Sınır Kapısında 31.01.2023 günü yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olay ile ilgili olarak; Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır.' denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 12:21, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 14:58
Habur Sınır Kapısı'nda bir kadının darp edilmesi olayına ilişkin 2 gümrük muhafaza memurunun açığa alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Habur Sınır Kapısı'nda bugün yaşanan ve görüntüleri çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşılan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen 2 gümrük muhafaza memurunun açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız