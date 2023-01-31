Eşine acı çektirmek için kızını boğan baba tutuklandı
Batman'da kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan baba tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 15:31, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 15:34
Beşevler Mahallesi'nde dün kömürlükte 2. sınıf öğrencisi A.A'nın cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocuğun babası Ö.F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.7 yaşındaki çocuğun cesedi kömürlükte bulundu: Babası gözaltında Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız