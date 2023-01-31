26 yaşındaki genci öldüren cinayet hükümlüsü zanlı tutuklandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi tarafından evinde silahla vurulan genç hayatını kaybetti. Cinayet suçundan hüküm giydiği için 15 yıl cezaevinde kalan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 15:37, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 15:38
Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evinde A.D. tarafından tabancayla başına ateş edilen Mehmet Eren (26) ağır yaralandı.
Eve çağrılan sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Eren, sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan katil zanlısı A.D, emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.
Cinayet suçundan hüküm giydiği için 15 yıl cezaevinde kalan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız