Hac kuraları 15 Şubat'ta çekilecek
Bu yıl hacca gidecek adaylar, 15 Şubat çarşamba günü çekilecek kurayla belirlenecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 13:02, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 13:02
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri bugün sona eriyor.
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız