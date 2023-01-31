Bakan Çavuşoğlu: Şu an İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Biz NATO'nun gelişmesini istiyoruz. Şubat ayında iki ülkenin üyeliği parlamentonun gündeminde olacak. NATO'nun birliğine ve güvenliğine en çok katkı sağlayan 5 ülkeden birisi, bütçesine en çok katkı sağlayan 8 ülkeden biri Türkiye'dir.

İsveç ve Finlandiya'nın güvenlik endişelerini anlıyoruz, ancak onların Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlamaması kabul edilemez.

PKK ve FETÖ'nün özellikle İsveç'te yoğun mevcudiyeti var. Para toplama, terörizmin finansmanı, insan devşirme, propaganda faaliyetleri bunlar devam ediyor.

Finlandiya ile o kadar büyük bir sorunumuz yok, bazı adımları attılar, bazı adımları atacaklarını söylüyorlar.

NATO iki ülkenin üyeliğini birlikte götürmek istiyor. Eğer iki ülke ayrı ayrı bir prosedür izlemek isterse biz Finlandiya'ya daha pozitif baktığımızı söyledik.

Hristiyanlık düşmanlığı da, İslam düşmanlığı da insanlık suçudur. Bu düşünc özgürlüğü olarak adlandıralamaz. İsveçte'ki aynı yasalar Finlandiya'da da var. Onlar Kur'an-ı Kerim'e hakarete izin vermedi, çünkü nefret suçudur. İsveç yükümlülüklerini yerine getirirse üyeliğini düşünürüz, ancak şimdi böyle bir şey mümkün değil.