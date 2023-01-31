Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim
MB'den hükümete 'enflasyon' mektubu: Kademeli yavaşlama başladı
MB'den hükümete 'enflasyon' mektubu: Kademeli yavaşlama başladı
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü
Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar lira yapılandıralacak
Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar lira yapılandıralacak
İstanbul'da aidatların en yüksek olduğu ilçeler
İstanbul'da aidatların en yüksek olduğu ilçeler
O ilde hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli
O ilde hamile ve engelli kamu personeli 2 gün idari izinli
KDK, Uyarma cezasıyla ilgili başvuruyu reddetti
KDK, Uyarma cezasıyla ilgili başvuruyu reddetti
Mahkumların elektrik faturasına indirim
Mahkumların elektrik faturasına indirim
Okul öncesinde 'ücretsiz yemek' uygulaması başlıyor
Okul öncesinde 'ücretsiz yemek' uygulaması başlıyor
Gökçeada Belediyesine rüşvet operasyonu: Başkan dahil 5 gözaltı
Gökçeada Belediyesine rüşvet operasyonu: Başkan dahil 5 gözaltı
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
TMSF'den satılık serbest bölge
TMSF'den satılık serbest bölge
32 ilde FETÖ'ye 'KPDS, ALES, YDS ve ÜDS' operasyonu: 35 gözaltı
32 ilde FETÖ'ye 'KPDS, ALES, YDS ve ÜDS' operasyonu: 35 gözaltı
Vatandaş kredi kartında 'limitleri' zorluyor
Vatandaş kredi kartında 'limitleri' zorluyor
'Ev'lere şenlik piyasa! Düşük faiz almak isteyene yüksek fiyat
'Ev'lere şenlik piyasa! Düşük faiz almak isteyene yüksek fiyat
Liste çalışması başladı: Ağır toplar bakanlık için vekil yapılmayacak
Liste çalışması başladı: Ağır toplar bakanlık için vekil yapılmayacak
EYT haftaya tamam, ilk maaş martta
EYT haftaya tamam, ilk maaş martta
İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama
İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama
Hac başvuruları yarın sona erecek
Hac başvuruları yarın sona erecek
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek, arabulucular denetlenecek
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek, arabulucular denetlenecek
EYT'nin Komisyon'da görüşüleceği tarih belli oldu
EYT'nin Komisyon'da görüşüleceği tarih belli oldu
TBB'den sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi rehberi
TBB'den sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi rehberi
Danıştaydan 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne yürütmeyi durdurma
Danıştaydan 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne yürütmeyi durdurma
Yeni Evim kampanyasında oturum amaçlı talepler öne çıkıyor
Yeni Evim kampanyasında oturum amaçlı talepler öne çıkıyor
SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğal gazda indirim olabilir
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğal gazda indirim olabilir
ÖTV muafiyetli araç dolandırıcılığı: 1,6 milyon liralık vurgun
ÖTV muafiyetli araç dolandırıcılığı: 1,6 milyon liralık vurgun
Türk-İş: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
Türk-İş: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
Bakan Kurum'dan genç araştırmacılara burs müjdesi
Bakan Kurum'dan genç araştırmacılara burs müjdesi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

MB'den hükümete 'enflasyon' mektubu: Kademeli yavaşlama başladı

Merkez Bankası, hükümete gönderdiği enflasyon mektubunda, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda kademeli bir yavaşlama sürecinin başladığını belirtirken; 'Liralaşma stratejisinin fiyat istikrarı için destekleyici etkileri oldu' açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 15:42, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 15:52
Yazdır
MB'den hükümete 'enflasyon' mektubu: Kademeli yavaşlama başladı
Merkez Bankası, hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "Açık Mektup" gönderdi. 2022 yıl sonu enflasyonunun hedef aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtilen mektupta, enflasyonun hedeften sapmasının nedenleri ile hedefe ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemler yer aldı.

Mektupta, 2022'de TCMB'nin tüm politika araçlarında kapsamlı bir gözden geçirme süreci yürütüldüğü belirtilerek, bankanın bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi'nin atılacak adımlara dair etki analizlerine dayalı olarak oluşturulduğu vurgulandı.

Uygulanan stratejinin, kalıcı fiyat istikrarı için iki ön koşul olan finansal sistemde Türk lirasının ağırlığının yapısal olarak artırılması ve cari fazla kapasitesi oluşturulması açısından destekleyici etkilerinin olduğu kaydedilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitlendirilmiş rezerv kaynaklarıyla güçlendirilen TCMB rezervleri, yüksek enerji fiyatları ve finansal oynaklıklar nedeniyle küresel çapta yaşanılan büyük rezerv kayıplarına rağmen artış göstermiştir. Ülke para takası anlaşmalarının etkinleştirilmiş kullanımı sayesinde yerel parayla ticaret yaygınlaşırken, döviz piyasalarının da uzun dönemde daha dengeli bir yapıya kavuşması yönünde önemli gelişmeler gözlenmiştir. Etkin rezerv politikasının liralaşma adımlarıyla desteklenmesi sonucunda mevduattaki Türk lirası payında güçlü bir artış eğilimi gerçekleşmiştir."

Mektupta, hedefli kredi, likidite, karşılıklar ve teminat politikalarının kredilerin büyüme hızı, kompozisyonunun ve iktisadi faaliyetle buluşması açısından önemli etkileri olduğu bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşının sonrasında ani artış gösteren kredi büyümesinin kontrol altına alındığı aktarılan mektupta, kredilerin kompozisyonunda ticari, KOBİ, yatırım ve ihracat kredilerinin payının tarihsel yüksek seviyelere ulaştığı belirtildi.

Mektupta, küresel iktisadi faaliyetteki zayıflama sürecinin getirdiği risklere karşı finansman maliyetlerinin uygunluğu yoluyla yatırım ve cari fazla kapasitesinin desteklenmesinin sağlandığı kaydedilerek, "Savaşın etkisiyle yükselen ticari kredi ve tahvil faizleri, alınan etkin önlemlerle önemli oranda gerilemiştir. Böylelikle parasal aktarımın güçlendirilmesi sağlanmıştır. Tüm bunlar sonucunda, enerji fiyatlarının etkileri dışlandığında, 2022'de cari fazla kapasitesi geliştirilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uygulanan etkin politikalarla kalıcı fiyat istikrarının önündeki yapısal sorunların giderilmesi yönünde önemli kazanımlar elde edildiğine değinilen mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Buna ek olarak, söz konusu politikaların olumlu sonuçlarının görülmesi ve küresel enerji fiyatlarının da görece istikrar kazanması ile birlikte yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda kademeli bir yavaşlama süreci başlamıştır. Aylık enflasyon oranlarındaki yavaşlama manşet ve çekirdek enflasyon, enflasyon yayılımı ve beklentileri ile ana eğilim göstergelerinin önemli oranlarda gerilemesine yol açmıştır. TCMB, 2023'te Liralaşma Stratejisi'ni tüm unsurlarıyla veri odaklı ve etki analizlerine dayalı olarak kararlılıkla uygulamaya ve geliştirmeye devam edecektir. Mevduatta liralaşma oranının yılın ilk yarısı itibarıyla yüzde 60'a çıkarılması ve yılın geri kalanında liralaşmadaki artış sürecinin devam etmesi hedeflenmektedir. Bankaların teminat, fonlama ve kredi kanallarını kullanım imkanları liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edilecektir. Türk lirası likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri fonlama kanalının temel unsuru haline getirilerek, bu kanalla yapılan fonlamanın payı kademeli bir şekilde artırılacaktır. Kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonunun 2023'te öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu olması sağlanacaktır. Kredilerin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetleri destekleyecek şekilde kullanımını öngören hedefli kredi anlayışı güçlendirilerek uygulanacaktır. Rezerv kaynakları çeşitlendirilmeye ve TCMB rezervleri artırılmaya devam edilecektir. Politika çerçevesinin, döviz piyasalarında arz ve talebin sağlıklı ve istikrarlı bir denge içinde serbest piyasa koşullarında oluşumuna katkı sağlayacağı öngörülmektedir."

Mektupta, TCMB'nin fiyat istikrarını kalıcı şekilde tesis etme hedefi doğrultusunda geliştirdiği Liralaşma Stratejisi'ni kararlılıkla uygulamaya devam edeceği kaydedilerek, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde oluşturulan yüksek eşgüdümün desteğiyle tüketici fiyatları yıllık artış oranının Enflasyon Raporu öngörüleriyle uyumlu düzeye gerilemesinin sağlanacağı bildirildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim
Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğalgazda indirim
Bakan Nebati: 2022 sonunda iç borçlanmanın vadesi 70 aya çıktı
Bakan Nebati: 2022 sonunda iç borçlanmanın vadesi 70 aya çıktı
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü
Borsa İstanbul 5 bin puanın altını gördü
Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar lira yapılandıralacak
Vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar lira yapılandıralacak
Fed'in faiz artışında vites düşürmesi bekleniyor
Fed'in faiz artışında vites düşürmesi bekleniyor
Dolar, 18,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar, 18,81 seviyesinden işlem görüyor

Bu Habere Tepkiniz

KDK'dan eşitlik ve hakkaniyet vurgulu emsal karar

KDK'dan eşitlik ve hakkaniyet vurgulu emsal karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) İl Koordinatörü olarak görev yaptıktan sonra Bakanlığa dönen fakat kariyer uzman atanmayan başvurucunun talebini haklı buldu.
BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlanmıştır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü

Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık taşra teşkilatında görev alan öğretmenlere, belirli görevleri yapmak kaydıyla, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilebileceğini belirtti
Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.01.2023 tarih ve 68302142 sayılı yazılarıyla Banka Promosyonluların MEB tarafından tek elden yapılıp yapılamayacağına cevap verdi.
Düzenleyici işlemlere dava açma süresine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Düzenleyici işlemlere dava açma süresine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, düzenleyici işleme ilişkin dava açma süresi geçirildikten sonra verilen dilekçeye istinaden dava açma süresinin canlanmayacağına ilişkin Danıştay 10. Dairesi kararını onadı.
Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personeli, eşinin görev yaptığı il/ilçede görev yapmak için naklen atanma talebinde bulunduğunda, bu talebi uzun süre Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmamaktadır. Bu husus eşlerin maddi ve manevi yıpranmalarına sebep olmaktadır. Bu yazımızda, eşinin görev yaptığı il veya ilçeye naklen atanma talebinde bulunmuş olup da naklen atanma talebi uzun süre bekletilen yardımcı yargı personelinin mağduriyetine değinilecektir.
EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu... İşte detaylar

EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu... İşte detaylar

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?
MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretlerini Açıkladı

MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretlerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 12.01.2023 tarih ve 68258485 sayılı yazısıyla BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretleri hakkında açıklama yaptı.
Adalet Bakanlığının 'Fazla Çalışma Ücreti' düzenlemesine açılan dava sonuçlandı

Adalet Bakanlığının 'Fazla Çalışma Ücreti' düzenlemesine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Fazla Çalışma Ücretleri" konulu Genel Yazısının Ek-1'nolu çizelgede yer alan "Fazla Çalışmaya Esas İş Kriterleri"nin uygulanmasında dikkate alınması gereken hususların belirlendiği maddelerinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Başkentte kar yağışı -2-

Başkentte kar yağışı -2-

Ankara'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor. Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
İşaret parmağı uzun olanlar dikkat!

İşaret parmağı uzun olanlar dikkat!

İşte kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğu bazı belirtiler...