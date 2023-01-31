BBP Genel Başkanı Destici'nin acı günü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, BBP Genel Başkanı Destici'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası vefat eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız