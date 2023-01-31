Akciğerine kaçan bezelye ameliyatla çıkarıldı

Merkezefendi ilçesinde yaşayan emekli Timur Yurteri'ne daha önce Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tanısı kondu. Çeşitli hastanelerde tedavi olmasına rağmen rahatsızlığı geçmeyen Yurteri, son olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları kliniğine başvurdu. Doç. Dr. Erhan Uğurlu'nun muayene ettiği Yurteri'nin hava yollarını görüntülemek için yapılan fiberoptik bronkoskopi işlemi sırasında beklenmeyen görüntüyle karşılaşıldı. Hastanın sağ akciğerinde, bulunduğu hava yolunu kapatan bezelye tanesi fark edildi. Yurteri'nin akciğerindeki bezelye tanesi ameliyatla çıkarıldı.

'TABURCU ETTİK'

İşlemin başarılı geçtiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğrenim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu, "Aspirasyon denilen akciğere yabancı cisim kaçmasının genellikle çocuklarda beklense de düşük oranda yetişkinlerde de görülebiliyor. Bezelye tanesi olması nedeniyle hava yolunda küçük bir tıkanıklığa yol açarak hastada bulgu vermeyen yabancı cisim aspirasyonlarının öksürük, balgam, hırıltı gibi yakınmalara, zatürre, akciğerde sönme gibi istenmeyen durumlara da yol açabilir. Hem KOAH'a yönelik bronkoskopik volüm küçültücü coil tedavisi gerçekleştirilen hem de akciğerine kaçan bezelye tanesi çıkarılan hasta, işlemleri sonrası izleminde sorun görülmedi. Hastayı kontrollerine gelmek üzere taburcu ettik" dedi.