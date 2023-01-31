'Yalan haber ve dezenformasyona geçit vermeyeceğiz'

Üst Kurul'da yapılan seçimle üçüncü kez başkan seçilen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin,, yaptığı yazılı açıklamada, yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu.

Son dönemde televizyonlarda ve radyolarda, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların imza vererek onayladığı yayıncılık etik ilkeleri ve 6112 sayılı yasaya aykırı yayınların yer aldığına dikkati çeken Şahin, reality şov, haber ve tartışma programları ile dizilerde Türk aile yapısına, örf ve adetlere aykırı içeriklerin artış gösterdiğini belirtti.

"Net olarak belirtiyorum ki, değerlerimize aykırı yayınlara müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullanan Şahin, şöyle devam etti:

"Yine içinde bulunduğumuz günlerde bilhassa gerçeklikten uzak yayın içerikleri, habercilik etik ilkelerine aykırı manipülatif yalan haberler maalesef ekranları çokça kaplamaktadır. Halkın haber alma özgürlüğü, doğru bilgi edinilmesi ve sağlıklı kamuoyu oluşumu açısından, gerçekleri yansıtmayan hatta kurgusal olarak dizayn edilen yalan haberlerin izleyici ve dinleyiciye ulaşımı kabul edilemez. Halkımız doğruları öğrenmeyi hak eder, yalan ve yanlış bilgilere seyirciyi maruz bırakmak hiçbir yayıncının hakkı değildir. Yalan haber ve dezenformasyona asla ve asla geçit vermeyeceğiz."

"Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatacağız"

Spor ve tartışma programlarında da bilinçli veya bilinç dışı küfür ve hakaretlere varan söylemleri de dikkatle takip ettiklerini kaydeden Şahin, bu yayınlarda ilgili yasanın 8'inci maddesinde yer alan yayıncılık ilkelerine uyulmadığını dile getirdi.

Türk aile yapısını zedeleyen, toplumsal ve kültürel değerlere saygısız yayınları önlemenin görevleri olduğunu hatırlatan Şahin, "RTÜK olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bilhassa seçim dönemine yaklaştığımız bugünlerde, yayınları yakından takip ederek kurallara uymayan medya hizmet sağlayıcılar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı açıkça beyan ediyorum." ifadelerini kullandı.