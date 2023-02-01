Sözleşmeli Alevi Bektaşi Cemevi Önderinin ek ödemesi belli oldu
Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karara göre Alevi Bektaşi Cemevi Önderine 2 bin 677 lira ek ödeme yapılacak
Sözleşmeli statüde istihdam edilecek Alevi-Bektaşi Cemevi Önderinin ek ödemesi belli oldu.
9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı" kurulmuştu. Ayrıca yine aynı gün yayımlanan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan değişiklik düzenlemesinde Alevi- Bektaşi Cemevi Önderinin sözleşmeli olarak istihdamına imkan tanınmıştı
1 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemede ise Alevi-Bektaşi Cemevi Önderinin ek ödemesi belirlenmiştir. Buna göre, sözleşmeli statüde istihdam edilecek olan Alevi-Bektaşi Cemevi Önderine yüzde 65 oranı üzerinden ek ödeme verilecek. Yüzde 65 oranı en yüksek devlet memuru aylığına uygulanmaktadır.
Buna göre hesaplama şu şekildedir:
En yüksek devlet memuru aylığı= (Gösterge+ek gösterge) * maaş katsayısı
= 9500*0,0,433684
= 4200* %65
= 2 bin 678
Bu tutardan, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisi yapılmayacaktır.
İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız