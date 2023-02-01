Belediye başkanları Togg'u makam aracı olarak kullanacak

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk modelinin ön siparişe açılması için sayılı günler kalırken, belediye başkanları da makam aracı için tercihini belirledi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirildi ve tüm Türkiye'ye tanıtıldı. Ön siparişlerin başlayacağı Togg'da ilgi ve talep her geçen dakika biraz daha artıyor. Birçok vatandaş yerli otomobil için ön sipariş açıklamasını beklerken bazı belediyeler Togg için yarışa girdi.

KAYSERİ'YE 38 TANE TOGG

Yerli üretimi destekleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanlarının Togg'u hizmet aracı olarak kullanması için teşvikte bulunacaklarını belirtti. Ayrıca Kayseri'ye 38 tane Togg siparişi verildiği kaydedildi.

İLK BELEDİYELERDEN

Makam aracı sürekli arıza yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar için ekim ayı meclis toplantısında yeni makam aracı alımına meclis oy çokluğu ile onay vermişti. Allar, Togg için hem ilk başvuran belediye hem de makam aracı olarak kullanacağını açıkladı. Bursa Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, erken harekete geçen belediye başkanlarından oldu. Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Gemlik'te kurulacak yerli otomobil fabrikasında üretilecek üçüncü yerli otomobile talip olduklarını kaydetti.

SAHİP ÇIKMAK GÖREVİMİZ

Togg'un, belediye başkanı makam aracı olarak kullanılması için Kocaeli'ye bağlı Darıca Belediyesi Meclisi'ne yetki verildi. Darıca Belediyesi Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yerli ve millileşme noktasındaki araca sahip çıkmak bizim görevimiz" diye açıkladı.

Sıraya bizi de yazın

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabı üzerinden 04 Ağrı plakalı yerli otomobil fotoğrafını paylaşarak makam arabası yapmak için sipariş vermek istediğini söyledi. Paylaşımında Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş'ı etiketleyen Sayan, "Üretimde 4. sırada üretilecek SUV aracımıza 04 plakasını takarak Ağrı Belediyesi makam aracı olarak kullanacağız. Lütfen bizi sıraya yazın" ifadelerini kullandı.

Makam aracı alımına 2 yıl ara

Ankara'nın Çubuk ilçesi Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediyenin araç parkının ihtiyacı olan yeni hizmet araçları alımını 2 yıl daha erteleme kararı aldı. Demirbaş, makam aracı dahil belediyenin araç parkını Togg'la yenileyeceklerini söyledi. Zonguldak Belediye Meclisi'nde Togg'un SUV modelinin alınması için Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a yetki verileceği belirtildi.

Ayşe Mine Alioğlu