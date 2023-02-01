Müsilaj eylem planı hazır! Marmara'da artık bu görüntü olmayacak

Müsilaj problemi ile mücadele kapsamında yürürlüğe konulan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde "Marmara Denizi için Atık Yönetimi ve Deniz Çöpleri Bölgesel Eylem Planı" hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından toplam 20 mobil ekip, 24 plaj temizlik personeli, 4 plaj temizlik makinesi ve 6 mekanik süpürme aracının temin edilmesi, 1.205 metre yüzer bariyer çekilmesi ve 52 noktadan yılda 63 kez dalış yapılması planlandı.

Çalışmalar dört başlık altında yürütülecek. Bunlar şu şekilde:

Akarsuların denize ulaştığı noktalara kalıcı bariyerler çekilecek ve buralar düzenli olarak temizlenecek.

Halk plajlarında daimi temizlik ekipleri bulundurulacak.