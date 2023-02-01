Bürokraside adaylık trafiği hızlandı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen bürokratlar şimdiden liste kulisine başladı. Özellikle iktidar partisinin kapısını aşındıran bürokratlar, milletvekili listelerinde kendilerine yer bulmak için hummalı bir kulis faaliyeti yürütüyor.

Seçim kararının alınmasından sonra, YSK'nın, seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlileri için 11-17 Mart arasında istifa etmeleri gerektiğine yönelik bir takvim açıklaması bekleniyor. Bu nedenle, adaylık hayali kuran bürokratların, özellikle mart ayından itibaren gözü-kulağı, siyasi parti genel merkezlerinden gelecek haberde olacak. Mevcut mevzuata göre, adaylık için istifa edecek yüksek mahkeme üyeleri, hakimler ve savcılar, subay ve astsubaylar hariç, diğer kamu çalışanları aday olamazlarsa görevlerine dönebiliyorlar.