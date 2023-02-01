Meteoroloji'den 42 il için kar yağışı uyarısı - Haritalı

İzlanda soğukları yurdun tamamında etkisini gösteriyor. Soğuklarla birlikte Doğu Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterdi. Birçok ilde hava sıcaklığı eksi değerlere ulaştı.

42 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'nin hava tahminine göre Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu, Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kıyı kesimleri ile yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay, K.Maraş, Osmaniye, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İSTANBUL 7

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve yüksekleri kar yağışlı