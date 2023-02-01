Özel okullarda kriz: 250 bin öğrenci kaydını aldırdı, 20 bin öğretmen ayrıldı

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberine göre; özel okulların en önemli gider kaleminin personel maaşları olduğunu söyleyen Öztürk, "Bize geçen yıl en fazla yüzde 36,7 zam yapabileceğimiz bildirilirken, o günkü asgari ücret 2 bin 850 liraydı. Bugün ise asgari ücret 8 bin 500 lira" dedi.

Personel ücreti artış maliyetlerinin yüzde 179 arttığını söyleyen Öztürk, personel maaşı giderlerinin, toplam giderin yüzde 65-70'ini oluşturduğunu söyledi. Öztürk, "Bundan 5 sene önce özel okullardaki öğretmen maaşı asgari ücretin 2 ile 5 katı arasındaydı. Biz şimdi velimizden almadan öğretmenimize nasıl vereceğiz? Devlet bu dönemde inşaat sektörüne verdiği destekleri bize de versin. Okullara bu kısıtlama getirilince okullar da yemek fiyatları gibi başka birtakım kalemlerini artırmak durumunda kaldılar ki bu açıklarını kapatabilsinler. Evet yanlış, çok yanlış. Ama öte yanda var olan başka yanlışlar neden anlatılmıyor?" ifadelerini kullandı.

Sektörün içinde bulunduğu kriz sebebiyle üyesi olan 30 yıllık özel okulların bile kapandığını söyleyen Öztürk, TÖZOK derneğine üye 1500 okulda öğretmenlere asgari ücretle maaş verilmediğini söylüyor.

Resmi verilere göre 2021-2022 eğitim öğretim yılında 14 bin 179 özel okulda 1 milyon 578 bin 233 öğrenci eğitim gördü. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin örgün eğitimdeki oranı yüzde 9 oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl ilk kez özel okulların eğitim ücreti için yönetmelikle belirlenen formülün dışına çıkarak, eğitim ücretlerindeki zammın en fazla yüzde 65 olabileceğini açıkladı.

Bu müdahalenin özel okul velilerini bir nebze rahatlatması beklenirken veliler, eğitim ücretine yüzde 65'ten fazla zam yapamayan okulların; yemek, kırtasiye, giysi ve ek giderler gibi "zorunlu tutulan" ek hizmetlere yaptığı fahiş zamlarla karşılaştı.

Özel okul öğretmenlerinin maaşları ise çoğunlukla bu zamlardan payını alamazken, pek çok özel okul öğretmeninin maaşı asgari ücret düzeyinde