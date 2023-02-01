Annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldüren lise öğrencisi adliyede
Samsun'un Atakum ilçesinde annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi, adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 10:37, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 10:56
İstiklal Mahallesi 878. Sokak'ta Ali Kenan S'yi (32) bıçakla öldürdüğü belirtilen lise öğrencisi kardeşi T.C.S'nin (17) İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zanlı T.C.S, dün ilçede psikolojik sorunları bulunan ve kavga ettiği annesini darbeden ağabeyi Ali Kenan S'yi önce engellemeye çalışmış sonra bıçaklamıştı.
Hastaneye kaldırılan Ali Kenan S. kurtarılamamış, T.C.S. ise gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız