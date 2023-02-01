Nevşehir'de yangına müdahale ederken devrilen itfaiye aracındaki personel yaralandı

Nevşehir'e bağlı Boğaz köyündeki bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye aracının yumuşak zemin nedeniyle devrilmesi sonucu bir itfaiye personeli yaralandı.

Boğaz köyünde gece, Tuncer Taşdemir'e ait evin çatısında bacadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekibi, evin yanındaki tarlaya araçla girerek söndürme çalışması yaptı. 50 AU 110 plakalı itfaiye aracı bir süre sonra yağış nedeniyle zeminin yumuşamasından dolayı yan yattı.

Devrilen araçtaki itfaiye personeli Raşit Kale yaralandı. Olay yerindeki ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Kale, tedavi altına alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, hastaneye gelerek tedavisi süren itfaiye personelinin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İtfaiye personeli ile de görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Savran, "İtfaiye personelimizin sağlık durumu iyi ancak tedavisi bir süre hastanede devam edecek." dedi.