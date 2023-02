Alanya'daki elektrik mühendislerine yönelik rekabet soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Alanya İlçe Temsilciliğine üye bir grup elektrik mühendisinin asgari fiyat belirlemek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın, taraflarca sunulan uzlaşma metninin Kurul kararıyla kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi.

Uzlaşma usulü sonucunda teşebbüslere verilecek idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulanırken, cezalar, 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden kesildi.

Buna göre, Tunahan Solakoğlu'na (Solakoğlu Enerji Mühendislik İnş. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.) 8 bin 238,17 lira, Alanya Sistem Mühendislik Elektrik Proje Taahhüt İnşaat Turizm ve Sanayi Ltd. Şti.'ye 20 bin 515,48 lira, Fatih Akçocuk'a (Mgka Mim Müh. İnş. Malz. Yen. Enerji Işık ve Ses Sis. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.) 123,13 lira, Ahmet Batuhan Burakçın'a (Fermion Enerji Mühendislik Taah. Tic. Ltd. Şti.) 371,15 lira, Murat Fevzi Yıldız'a 288,53 lira, Mustafa Yetgin'e (Projem Mühendislik) 55,60 lira, Selman Şahin'e 24,60 lira, Tuncay Bilsay Ergün'e (4T Mühendislik) 70,20 lira, Emre Taşçı'ya 307,19 lira, Hakan Pekuygun'a (Afra Enerji) 2 bin 799,49 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.