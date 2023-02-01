ÇKS ürün güncelleme işlemleri bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme işlemleri bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımın dijitalleştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ÇKS kayıt yenilemeleri için 1 Ekim 2022 itibarıyla e-Devlet üzerinden başvuru imkanı getirilmişti. Ayrıca İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine de bizzat başvuru yapılabiliyor.
Bu sürecin bir devamı olarak, ÇKS ürün güncelleme işlemleri de 1 Şubat'tan itibaren ilk kez e-Devlet Kapısından yapılabilecek. Güncelleme talepleri için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen de başvuruda bulunulabilecek. Ürün güncelleme başvuruları 28 Şubat'ta sona erecek.
ÇKS'nin e-Devlet entegrasyonunun ilk fazı olan kayıt yenileme başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi süreci, 1 Ekim 2022 itibarıyla hayata geçirilmişti. Ürün güncelleme işlemlerinin de e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan veren uygulama, bu sürecin ikinci fazını oluşturuyor. Dijitalleşme ve bürokrasinin azaltılması kapsamında atılan bu adım sayesinde, üreticilerin emek ve zamandan tasarruf sağlaması hedefleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız