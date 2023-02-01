Gaziantep'te yüzde 97,6 zam alan belediye işçileri yeni sözleşmeyi halay çekerek kutladı

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediyenin konferans salonundaki törende, alın teri ve emekleriyle çalışan belediye personeline verilecek gerek sosyal haklar, gerekse maaş zammıyla ilgili hassas bir çalışma yapıldığını söyledi.

Amaçlarının çalışanlar için yüksek rakamlar elde etmek ve hayat standartlarını yükseltmek olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden Nizip için çalışan, emek sarf eden ve ter döken mesai arkadaşlarımın refah seviyesini yükseltecek önemli kararlar aldık. 2022 yılına baktığımızda şirket personelimizin yevmiye olarak aldığı para 235 lira 32 kuruştu, biz şimdi yüzde 75,5 oranında bir fark uygulayarak bu rakamı 413 liraya çıkardık. Yine gerek ikramiye gerekse sosyal haklarda da aynı şekilde fark uygulayarak alacakları miktarı en üst seviyeye çıkardık. Toplamını söyleyecek olursak geçen yıl Ocak ayında 6 bin 845 lira maaş alan işçi kardeşlerimin maaşına 6 bin 681 lira fark ekleyerek bu ay için alacakları maaşı 13 bin 527 liraya çıkarmış olduk. Toplamda yansıyan fark yüzde 97,6 oranında, hayırlı uğurlu olsun. Kadrolu arkadaşlarımız da 2022 yılı Ocak ayında 9 bin 601 lira maaş alırken maaşına 8 bin 466 lira fark ekledik ve bu ay 18 bin 68 lira maaş alacaklar. Buradaki toplam artış oranımızda yüzde 88,2'ye geliyor. Tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun."

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ ise katkılarından dolayı Belediye başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Sözleşmenin imzalanmasıyla son bulan törenin ardından belediye önünde toplanan işçiler, sevinç gösterisinde bulundu. İşçiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.