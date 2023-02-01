ASELSAN'dan güneş enerjisi hamlesi

- Güneş enerji santrali kurma çalışmaları yürüten ASELSAN, santrallerin en kritik bileşenlerden biri olan fotovoltaik eviriciyi de bu yıl pazara sunacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, tüm faaliyetlerini yürütürken iklim değişikliği ve çevre çalışmalarını da odağına alan ASELSAN, faaliyetlerinden kaynaklı emisyonları analiz ederek iyileştirme uygulamaları gerçekleştiriyor.

Şirket, bu çerçevede tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan kendi üretebileceği bir güneş enerjisi santrali kurma kararı aldı.

Toplamda 75 megavat kapasiteye sahip olması planlanan santralde, ASELSAN'ın milli imkanlarla ürettiği ve bu yıl pazara sunacağı 250 kilovatlık ASELSAN PULSAR dizi eviriciler kullanılacak, santralin işletmesi de ASELSAN tarafından sağlanacak. Santral tamamlandığında şirketin Ankara'daki yerleşkelerinin yıllık toplam elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanmakla kalmayıp, üretilen fazla elektriğin şebekeye satışı da mümkün hale gelecek.

Gelecek nesiller için sürdürülebilir enerji politikası kapsamında belirlemiş olduğu "2050 net sıfır emisyon" hedefine büyük katkı sağlayacak ASELSAN Öz Tüketim Güneş Enerjisi Santrali için çalışmalar başlatılırken santralin 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

- Yurt dışı pazarlarda pay hedefleniyor

Son dönemde artan yenilenebilir enerji yatırımlarını dikkate alan ASELSAN, güneş enerji santrallerinde en kritik bileşenlerden biri olan fotovoltaik eviriciyi gündemine aldı.

Arazi ve çatı tipi güneş enerji sistemlerinden büyük güneş enerji santrallerine kadar birçok alanda güç dönüştürücüsü olarak kullanılan fotovoltaik eviriciler, güneş panelleri üzerinden üretilen doğru akım tipindeki gücü, şebeke altyapılarında kullanılabilmek üzere alternatif akım tipine dönüştürüyor.

Tasarlanan fotovoltaik evirici, sağladığı 250 kilovatlık çıkış gücüyle Türkiye'de şu ana kadar milli imkanlarla tasarlanmış ve yerli imkanlarla üretilmiş en büyük çıkış gücüne sahip fotovoltaik evirici olma özelliğini taşıyor.

Bu alanda ortaya konulacak çözümlerle yerli ve yabancı yatırımcılara çözüm ortağı olunması hedefleniyor. Yurt içi pazarda yer edinip tarihçe kazanacak cihazlarla yurt dışı pazarlarda pay alınması da amaçlara arasında bulunuyor.

Sahip olduğu altyapı sayesinde modüler merkezi şekilde bağlanabilme özelliği olan ürünler, yatırımcıların tercihleri doğrultusunda kabin içi uygulamasıyla merkezi evirici yapısında da santrallerde görev alabilecek.

Ayrıca, RS485 ve PLC (opsiyonel) haberleşme altyapıları kullanılarak yatırımcılar ile mühendislik, tedarik ve kurulum firmaları tarafından hem evirici cihazı hem de santral bazında uzaktan izleme ve takip sistemleri kullanılabilecek.