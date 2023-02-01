İstanbul'da ocak enflasyonu belli oldu
İTO verilerine göre, İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 5,94 artış kaydetti.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 13:02, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 13:04
İstanbul'da ocak enflasyonu belli oldu
İTO verilerine göre, İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 5,94 artış kaydetti.
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 79,68
Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 79,68, toptan fiyatlar yüzde 80,45 artış gösterdi.
Ocakta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 23,94, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 15,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,62, gıda harcamalarında yüzde 6,07 artış kaydedilirken, giyim harcamalarında ise ylüzde 0,83 düşüş görüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız