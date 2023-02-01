TBMM Genel Kurulu toplandı

Toplantının başında, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "İzmir Gaziemir'deki nükleer atıkların yarattığı tehlike", AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı "14 Mayıs 1950 seçimlerinde 'Yeter Söz Milletin' sloganı" ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin "Adana'nın sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti'li Özşavlı, Demokrat Parti'nin kurulur kurulmaz halkın teveccühünü aldığını anlattı.

Seçim Kanunu'nun değişmesiyle "gizli oy açık tasnif" uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Özşavlı, "1950 seçimlerine, herhangi bir şiddet eylemi olmadan bir iktidar değişikliği olduğu için 'beyaz ihtilal' deniliyor. Cumhuriyet Halk Fıkrası, çok istediği 'çoğunluk sistemi' yüzünden o gün büyük bir hezimete uğruyor; yüzde 40 oyla milletvekillerinin sadece 14'ünü alıyor. Demokrat Parti ise milletvekillerinin yüzde 84'ünü alıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şiir okuduğu için hapse atıldığını hatırlatan Özşavlı, "Daha önce nasıl ki kendi açtıkları kuyuya kendileri düştülerse, o gün de kendi açtıkları kuyuya kendileri düştüler." sözlerini sarf etti.

Özşavlı, milletin, 14 Mayıs 2023'te vesayete, darbe sevicilere, 20 yılda elde ettiği kazanımları bitirmeye çalışanlara, Anayasa'dan Türklüğü çıkarmak isteyenlere "yeter" diyeceğini söyledi.