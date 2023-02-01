BBP Genel Başkanı Destici, taziyeleri kabul etti:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İyi, güzel bir insanı Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan bir insanı kaybettik. İyi bir Müslüman'ı kaybettik. Bir iman erini, hayatında olduğu gibi dosdoğru yaşayan bir iman erini kaybettik." dedi.

Destici, Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'nde bulunan Gecek Camisi'nde öğle namazını kıldı. Cami çıkışı hayatını kaybeden babası Ali İhsan Destici için cami önünde taziyeleri kabul etti.

Destici, burada gazetecilere, hayatını kaybeden babasına Allah'tan rahmet diledi. Babasının kendisine, kardeşlerine, pek çok arkadaşına, köy sakinlerine ve ilçede yaşayanlara hocalık yaptığını belirten Destici, şöyle konuştu:

"İlçemizde ve köyümüzde pek çok talebeleri vardı. Biz aynı zamanda hocamızı da kaybettik. Babam hayatını dümdüz, dosdoğru yaşamış bir insandı. Ben 5-6 yaşımdan itibaren hatırlıyorum. O yaşlarda tabii biraz daha böyle hayal meyal ama daha sonrasında berrak bir şekilde hatırlıyorum. 50 senesine şahitlik ettim. Elhamdülillah, hiçbir yanlışını görmedik. Hayatını inandığı gibi, emrolunduğu gibi, yüce Allah suresinde 'Emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayın.' diyor. Babamız da emrolunduğu gibi dosdoğru hayatını yaşadı. Buradaki bütün köylülerimizde, arkadaşları da talebeleri de tanıyan herkes, onun şahididir."

Babasının Gecek Camisi'nde de belli bir süre imam-hatiplik yaptığını dile getiren Destici, şunları ifade etti:

"Çok güzel bayramlar geçirdik. Çok güzel yazlar, kışlar geçirdik. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İyi, güzel bir insanı Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan bir insanı kaybettik. İyi bir Müslüman'ı kaybettik. Bir iman erini, hayatında olduğu gibi dosdoğru yaşayan bir iman erini kaybettik. Tabii buradaki hemşerilerimiz, güzel bir komşularını, iyi bir hemşehrilerini kaybetti. Biz de babamızı kaybettik. Babamız bizim hayatımızda da hep örnek olmuştu. Güzel bir örnek olmuştu." ifadesini kullandı.

Babasının çocuklarını ve torunlarını çok güzel bir şekilde yetiştirmek için büyük bir gayret gösterdiğini kaydeden Destici, "Hepsiyle de ayrı ayrı ilgilendi. Elhamdülillah hepimizi de sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde yetiştirdi. Biz ona şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz ondan razıydık. Babamızdan razıydık. Rabb'im de razı olsun inşallah." dedi.

Destici, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası babasının cenazesini defnedeceklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Buradan inşallah Hakk'a uğurlayacağız. Ben buraya kadar Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bütün arkadaşlarımıza da bütün kardeşlerimize de akrabalarımıza da hemşehrilerimize de dava arkadaşlarımıza da misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız, siyasi partilerimizin genel başkanları, bakanlarımız, milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri, basınımızın, medyamızın kıymetli isimleri, Anadolu'dan her tarafından partili, partisiz binlerce, on binlerce arkadaşımız dünden beri bizi arıyor. Ben kendilerini de acımızı paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, Allah onlardan da razı olsun diyorum."

Hayatını kaybeden 89 yaşındaki Ali İhsan Destici'nin cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi'nden alınarak Gecek Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Destici için burada dua edildi.

İkindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Destici'nin cenazesi mahalle mezarlığına defnedilecek.