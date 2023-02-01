Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 15:27, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 15:28
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi S.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen S.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız