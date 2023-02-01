Biden'ın evinde FBI arama yapıyor

Biden'ın avukatı Bob Bauer, yazılı açıklamasında, bugün Adalet Bakanlığının Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Rehoboth Beach'teki yazlık evinde "daha önceden planlanmış" bir arama yaptığını bildirdi.

Adalet Bakanlığının standart prosedürleri uyarınca, sürecin güvenlik ve bütünlüğü adına söz konusu aramanın kamuya önceden haber vermeksizin yapıldığını aktaran Bauer, arama kapsamında Adalet Bakanlığı ile tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydetti.

- Biden'ın ofis ve evinden çıkan gizli belgeler

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı. 22 Ocak'ta ise Başkanın Delaware'deki konutunun garajında yeni bir dizi "gizli belge" daha bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" diyerek Trump'ı eleştirmişti.

Bir süredir Biden'ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.