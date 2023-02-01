İETT Genel Müdürlüğüne yeni atama
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğüne İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe getirildi.
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'nin 28 Şubat'ta emekliye ayrılacak olması nedeniyle işletme yönetiminde değişikliğe gidildi.
Buğra Gökçe, Twitter paylaşımında, "Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun uygun görmesiyle ulaşımın bütünlüğü ilkesi içinde mevcut görevimle beraber asırlık çınarımız İETT'nin tarafımca yönetilmesi kararından büyük onur duyuyor, görevi devralacağım Alper Bilgili'ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Yönetim modelimiz gereği yapılan değişiklikle Ulaşım Koordinasyon Grubu içerisinde İETT ailesi, hizmetlerine, geçmişine ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan, İstanbulluların hak ettiği yüksek nitelikle devam edecek, bizlere yeni gururlar yaşatacaktır." ifadelerini kullandı.
Emekliye ayrılacak Bilgili'nin 1 Mart'tan itibaren İBB Genel Sekreterlik Danışmanı olarak görev yapacağı öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız