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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 22:17, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 22:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

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